انت الأن تتابع خبر أصبحت هذه الطفلة فنانة شهيرة وبطلة مسلسل الحاج متولي وفرحها تحول إلى فضيحة.. خمنوا من هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجزء الثاني منه، نشرت حسابات فنية صورة طفلة كانت واحدة من ابطال هذا المسلسل.

انها الفنانة الشابة عايدة غنيم، التي كانت واحدة من نجمات السينما المصرية، قدمت العديد من الأعمال الفنية، وزادت شهرتها في مسلسل الحاج متولي.

ومؤخرا، اعادت حسابات فنية نشر صورة تعود إلى مرحلة الطفولة للممثلة عايدة غنيم، في مرحلة الطفلة وفي سنوات عمرها الأولي، حيث تفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت.

عايدة غنيم نجحت في جذب الإنتباه لها بشكلٍ كبير، من خلال دور “سعدية” في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث حققت شهرة واسعة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة وخفة ظلها، واستطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور رغم أدوارها الصغيرة.

بدأت الفنانة عايدة غنيم نشاطها الفنى فى نهاية فترة التسعينيات ونالت شهرتها بدورها فى مسلسل “عائلة الحاج متولى” عام 2001 حيث قامت بدور سعدية إبنة نعمة الله (غادة عبد الرازق) الزوجة الثانية للحاج متولى.

عشقت الفنانة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير “عمو فؤاد” للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

وشاركت “عايدة غنيم”، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها في مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

وفي حادثة بشـعة، تعرضت والدة الفنانة الشابة عايدة غنيم للقـتل ذبـحاً على يد شخصين من سكان العقار الذي تسكن فيه.

الفنانة عايدة اكتشفت الواقعة بعدما اتجهت بعد عملها في مسرحية بهلوان في الحديقة الدولية إلى شقة والدتها، وطرقت الباب عـدة مـرات دون استجابة منها وقامت بالاتصال بها فسمعت رنات التليفون من داخل الشقة وعدم رد والدتها فقامت بكسر باب الشقة فوجدت والدتها جثـة وسط بركة من الد ماء.

وتعرضت عايدة للصدمة الثانية بعد أيام من زواجها، وتسببت في فضـيحة لزوجها، بعد أن خرجت الزوجة الأولى للسيناريت الشهير “أحمد عاشور” عن صمتها وكشفت إن زوجها لم يطلقها حتى الآن ولم يتكفل بنفقات أطفاله ومصروفات المنزل.