نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر إنستجرام.. نسرين أمين تحتفل بعيد ميلاد سوسن بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفلت الفنانه نسرين أمين بعيد ميلاد النجمة سوسن بدر، وذلك من خلال مشاركة صورة تجمعهما، من كواليس مسلسل بابا المجال، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نسرين أمين وسوسن بدر

وظهرت نسرين في الصورة برفقة الفنانه سوسن بدر أثناء كواليس تصوير مسلسل بابا المجال الذي جمع بينهما، معلقة على الصورة: عيد ميلاد سعيد.





عيد ميلاد سوسن بدر





يصادف اليوم، 12 من نوفمبر عيد ميلاد النجمة سوسن بدر، والتي لقبت بنفرتيتي السينما المصرية، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 66.

آخر أعمال سوسن بدر



يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر في عالم الدراما، هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي بابا المجال، ومسلسل جميلة.

أحداث مسلسل بابا المجال





ودار الأحداث حول زين الميكانيكي الذي يكافح ليعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها. بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والدهما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب.





أبطال مسلسل بابا المجال





والعمل بطولة كلا من: مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ،أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.. من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي.





و "جميلة"، الذين تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي، ودارت أحداث "بابا المجال" حول الميكانيكي زين وتحاول والدته إخفاء حقيقةوجود والده لحمايته، مما يؤدي إلى تغيير حياته بشكل كبير، أما "جميلة"، فناقش قصة “جميلة” المحامية التي تواجه تحديات حياتية بعدوفاة والدها.



