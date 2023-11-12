نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد نفرتيتي السينما المصرية.. أهم أعمال سوسن بدر الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الموافق 12 من نوفمبر النجمة سوسن بدر بعيد ميلادها الـ 66، ولقبت سوسن بدر بنفرتيتي السينما المصرية.



بداية مسيرة الفنانه سوسن بدر الفنية

بدأت سوسن بدر مسيرتها الفنية في السبعينيات، وأختارها المخرج الراحل شادي عبدالسلام لتجسيد شخصية نفرتيتي في الفيلمالتاريخي "اخناتون"، نظرًا لتميز ملامحها وقربها من ملكات الفراعنة، لكن المشروع لم يكتمل حيث توفي المخرح قبل إنهائه.



وسرعان ما نالت إعجاب الجماهير بتأديتها المميز في الأعمال الفنية، في عام ١٩٨٠، شاركت في فيلم "موت أميرة" حيث جسدت شخصيةالأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود، التي اتهمت بالزنا وقُتلت، وهو العمل الذي تسبب في أزمة كبيرة لها، حيث منعت على إثره مندخول المملكة العربية السعودية، ومن الظهور في التلفزيون، ما اضطرها لتغيير اسمها إلى سوسن بدر الدين.



أعمال نفرتيتي السينما المصرية



شاركت سوسن بدر في أكثر من ٥٠ فيلمًا في السينما، أهمها: "شمس الزناتي"، و"سلام يا صاحبي" مع الزعيم عادل إمام، و"حبيبي دائمًا"، و"الفرح"، و"الشوق، الأبواب المغلقة، وفيلم أولى ثانوي، وفيلم سحر العيون، وفيلم حب البنات، وفيلم حين مسيرة، وفيلم قص ولصق،وفيلم إبراهيم الأبيض، وفيلم إحكي ياشهرزات، فيلم 678، وفيلم ابن القنصل، وفيلم ولد وبنت، وكان لها حضور في فيلم ساعة ونص، وفيلم أخر ورقة، آل شنب، ولها مشاركات في أكثر من عمل سينمائي.

أعمال سوسن بدر الدرامية

وشاركت في أكثر من ١٥٠ مسلسلًا، يذكر منها: "إمام الدعاة"، و"الأصدقاء"، و"نص ربيع الآخر"، و"الأب الروحي"، "أبو العروسة ٢" و"أهو ده اللي صار، شاهد إثبات، ومسلسل امرأة في ورطة وغيرها، كما قدمت صوتها في مسلسل الرسوم المتحركة ريش الطاووس.

وظهرت أيضا في مسلسل الخواجة عبد القادر، ومسلسل خرم إبرة، ومسلسل لحظات حرجة الجزء الثالث، ومسلسل نابليون والمحروسة، كماقدمت صوتها في مسلسل للرسوم المتحركة، تحت عنوان قصص النساء في القرآن، كما صورت مسلسل الوالدة باشا، خيط حرير، البيتالكبير، عايزة اتجوز، البحث عن علا، زي الشمس، بابا المجال، جميله.



أعمال سوسن بدر المسرحية

وقدمت على المسرح عدد من العروض الناجحة، من بينها: "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام، و"طقوس الإشارات والتحول"، مفلحفي المريخ، ومسرحية قشطة، ومسرحية طقوس الإشارات والتحولات، ومسرحية عائلة الفك المفترس، ومسرحية الملك لير، ومسرحية كوكبميكي.



آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر في عالم الدراما، مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة"، الذين تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي، ودارتأحداث "بابا المجال" حول الميكانيكي زين وتحاول والدته إخفاء حقيقة وجود والده لحمايته، مما يؤدي إلى تغيير حياته بشكل كبير، أما "جميلة"، فناقش قصة “جميلة” المحامية التي تواجه تحديات حياتية بعد وفاة والدها.