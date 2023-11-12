تفاصيل شخصية أحمد صيام في مسلسل”حدوته منسية”

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد صيام تصوير مشاهده في مسلسل”حدوتة منسية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلال الأحداث شخصية صاحب محل حلويات.

من هم أبطال مسلسل“حدوتة منسية”؟



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

وفي سياق آخر، قال الفنان أحمد صيام، في تصريحات صحفية له أنه يشارك في فيلم “بحر مصر”، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج أحمد نور وتأليف مصطفى سالم، كما يشارك أيضًا في فيلم “حمص وحلاوة”.

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد صيام عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “ليلة السقوط”، لافتًا إلى أنه يعتبره من أهم الأعمال العربية التي تناقش تلك القضية، وسعادته أيضًا بالمسلسل تأتى لمشاركته للمرة الأولى للتعاون مع نجوم عراقيين وعرب، خاصةً أن العمل يجمع أكثر من 10 جنسيات عربية، وعن إجادته اللهجة العراقية، أوضح أنها لم تكن أزمة، وذلك لتوفير الشركة المنتجة مصححي لهجة كانوا معهم جنبًا إلى جنب، وبالفعل اجتازوا استخدام اللهجة العراقية بشكل جيد.



وجسد أحمد صيام، خلال الأحداث شخصية «أبوالوليد» قاضى القضاة، حيث كان يستخدم كل آيات الدين لأهوائه الشخصية، فهو من يقوم بطلاق وزواج والحكم بالإعدام بتلك الطريقة ويبيح لنفسه ما لا يسمح به لغيره، مسلسل «ليلة السقوط» يعد طفرة في الدراما العربية، وهذا يرجع لعدة أسباب، أهمها الاعتماد على توضيح أن تواجد الدواعش ليس في العراق فقط ولكن في الدول العربية بشكل عام، بالإضافة إلى أنه كشف أسلوبهم الوحشى في التعامل مع السيدات.

مشاركة أحمد صيام في مسلسل “ طير بينا يا قلبي"

وكان آخر أعمال الفنان أحمد صيام، الدرامية هو مسلسل “ طير بينا يا قلبي"، تدور أحداثه مسلسل في إطار اجتماعي خفيف، حول الأسرة المصرية ومشاكلها وكيفية حل تلك المشاكل بطريقة كوميدية كما يتطرق أيضا إلى التعليم وكيفية تعامل الطلاب مع المدرسة وأولياء أمورهم، يشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد صيام، الفنانة ريم مصطفى، الفنانة هالة فاخر، الفنانة سلوي عثمان، الفنان محسن محي الدين، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنان مصطفى هريدي، الطفل سليم مصطفى وغيرهم من الفنانين والفنانات.

مشاركة أحمد صيام في مسلسل “منعطف خطر”

كما شارك في مسلسل منعطف خطر، وتدور أحداث المسلسل حول تعثر المباحث على جثة سلمى الوكيل، الشهيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتابعها مئات الآلاف على تطبيق تيك توك، في سيارة خالد يحيى، المُرشح لرئاسة نادي جماهيري، يُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام، وتتبع الأحداث التحقيقات اليومية لجريمة قتل سلمى، يشارك في بطولة المسلسل الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان باسل خياط، الفنان أحمد صيام، الفنان آدم شرقاوي، الفنان باسم سمرة، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين والفنانات.