نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد عرض فيلم Mr And Mrs Mahi في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد موعد الطرح الرسمي لفيلم Mr And Mrs Mahi، الذي يعد أحدث الافلام للممثل الهندي الكوميدي الشاب راج كومار راو.

ووفق مجلة إنديا توداي، الفيلم سيطرح للعرض خلال عام 2024 المقبل، وتشارك في بطولة جنهافي كابور.

وسيكون الفيلم، أحدث المشاريع التي تنتجها شركة الإنتاج السينمائي الخاصة بالمهنتج والمخرج كاران جوهار.

مشاريع جديدة

وكان قد نشر الفنان الهندي راج كومار راو صورة له يعلن بها عن ختامه لجدول تصوير مشاهد فيلمه الجديد Stree 2 في مقاطعة "شانديري" الهندية.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرها راج كومار، وكان بصحبته الممثل Aparshakti Khurrana، ومخرج الفيلم عمار كوشيك، وهم على متن طائرة في طريق عودتهم للعاصمة الهندية بعد ختام التصوير.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، خلال شهر أغسطس من عام 2024 المقبل.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث اخبار سينما بوليوود، أن الممثل الشاب ابراهيم علي خان يستعد لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني أبنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، تقرر أن ينطلق تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان بتاريخ 24 من فبراير خلال عام 2023 الجاري.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.