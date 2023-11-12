نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ريهام الشنواني ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة "CBC" اليوم،الفنانة الشابة ريهام الشنواني في حديث خاص عن حكايات وكواليس دخولها في عالم الفن

تفاصيل حلقة ريهام الشنواني في الستات مبيعرفوش يكدبوا

تتحدث ريهام الشنواني خلال حوارها مع البرنامج الذي يذاع في الثالثة عصرًا وتقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، عن المحطات الهامة في حياتها الفنية وكيف استطاعت أن تجمع بين الفن ووظيقتها كمضيفة طيران، وكواليس آخر أعمالها الفنية على باب العمارة الذي يعرض حاليًا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تكشف ريهام تفاصيل مشاركتها في أعمال درامية مختلفة مع كبار النجوم.

"برنامج الستات مايعرفوش" يكدبوا يعرض من السبت للأربعاء، ويناقش كل ما يهم المرأة والاسرة والطفل، كما يسلط الضوء على النماذج الايجابية الناجحة من خلال تقارير مصورة تستعرض قصص كفاحهم وتميزهم، ويقدم البرنامج فقرة ثابتة يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات بأقل الامكانيات.

ما هي آخر أعمال ريهام الشنواني؟



يذكر أن آخر أعمال ريهام الشنواني كان مشاركتها في مسلسل على باب العمارة والذي عرض على منصة watch it، وتدور أحداث مسلسل «على باب العمارة» حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.



والمسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية «عوض،» والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي