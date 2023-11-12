انت الأن تتابع خبر جاوبي بصراحة.. اتجوزتي نور الشريف «عرفي» قبل ما يموت؟.. إجابة الفنانة درة صدمت أرملته "بوسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بزواج الفنانة درة من الفنان نور الشريف “في السر”، قبل وفاته، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور.

من جانبها، خرجت درة عن صمتها، وردت على تلك الأنباء بالنفي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك”، في وقت سابق.

وكتبت درة: ”مروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها.. اتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلًا“.

وتابعت: ” الكلام ده كله كذب وخالي تمامًا من الصحة، ومش عارفة مين بيروجله.. كل الاحترام للأستاذ نور الشريف الله يرحمه اللي يعتبر مثل والدي، وبوسي الجميلة وصديقتي مي وسارة“.