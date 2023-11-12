انت الأن تتابع خبر صدمة بعد كشف هوية الفنانة التي تزوجها ممدوح عبد العليم وتركته يموت قهراً لتتزوج من أعز اصدقائه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسائل الجمهور عن هوية زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم الذي كشفت المصادر انها تركته لاحقا وتزوجت بأعز اصدقائه

تزوج الفنان الراحل من الفنانة نبيلة كرم، حيث أشترط عليها أن تعتزل فوراً، بعد الزواج.

وافقت الفنانة على شرط ممدوح، ولكنها بعد فترة عادت آلى الفن رافضة الابتعاد، وكثرت المشاكل بينهما حدث الطالق ولم ينتج من هذه الزيجة أي اولاد.

وتداولت بعض المواقع أخبار عن وقوعها في قصة حب مع أعز اصدقاء ممدوح وهو المطرب إيمان البحر درويش، وقالت نبيلة في العديد من اللقاءات الصحفية أنها وايمان البحر درويش كانوا متزوجين عرفيًا، ولكنه كان دائمًا ينفي هذا األمر في اغلب اللقاءات الصحفية.

وتداولت أخبار عن زواجها سرًا من رجل أعمال أجنبي من أصل لبناني، وسافرت لتعيش معه في السويد.