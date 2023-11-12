النجم فتحى عبد الوهاب ينضم لمسلسل ” المداح 4”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - يعود مسلسل "المداح"، من جديد لشهر رمضان 2024، حيث يستعد صناعه لتقديم الجزء الرابع، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، يضم المسلسل مجموعة واسعة من النجوم، بينهم فتحي عبدالوهاب الذي سيكون أحد الشخصيات الشريرة المميزة في الموسم الرابع.

وهناك عدة نجوم قدموا أدوار الشر في مسلسل "المداح" خلال ثلاثة أجزاء سابقة، ومن بينهم سهر الصايغ التي أبرزت في دور مليكة في الجزء الثاني بعنوان "أسطورة الوادي"، حيث جسدت شخصية شيطانة تتحكم في صابر المداح رغم محاولاته للتصدي لها والابتعاد عن سيطرتها.

وفي الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، لمعت شخصيات شريرة من بينها كمال أبو رية الذي جسد دور أبو الخير، يدخل في صراع مع صابر بعد زواجه من أخته هبة،كما شهدت المسلسل مواجهة مثيرة مع أحمد وفيق الذي ظهر كضيف شرف، وقدم دور الشيطان الذي كشف كيف أثر في حياة صابر، مساهمًا بشكل كبير في امتلاكه النفوذ والثروة.

برز عدد من النجوم في أدوار الشر في "المداح" الجزء الثالث، حيث تألق محمد رياض في دور الشيطان هايم الساعي بشكل مستميت للسيطرة على صابر وفرض ضغوط عليه. وقامت الفنانة لوسي بدور هند بنت الأحمر، حيث وضعت خططًا لإسقاط صابر من خلال تشكيكه في نسب ابنه، مما أضاف تعقيدًا إلى القصة.

أحداث المداح 3

وتدور أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

طاقم عمل المداح 3

من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عزوعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمىأبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرموميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.