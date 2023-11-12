فن ومشاهير

اليوم.. ريهام الشنواني ضيفة ”الستات مايعرفوش يكدبوا”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" اليوم، الفنانة الشابة ريهام الشنواني في حديث خاص عن حكايات وكواليس دخولها في عالم الفن.

تتحدث "الشنواني" خلال حوارها مع البرنامج الذي يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا وتقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، عن المحطات الهامة في حياتها الفنية وكيف استطاعت أن تجمع بين الفن ووظيقتها كمضيفة طيران، وكواليس أخر أعمالها الفنية على باب العمارة الذي يعرض حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تكشف ريهام تفاصيل مشاركتها في أعمال درامية مختلفة مع كبار النجوم.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يناقش كل ما يهم المرأة والاسرة والطفل، كما يسلط الضوء على النماذج الايجابية الناجحة من خلال تقارير مصورة تستعرض قصص كفاحهم وتميزهم، ويقدم البرنامج فقرة ثابتة يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات بأقل الامكانيات.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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