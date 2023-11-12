انت الأن تتابع خبر بعد تشخيصها بمرض نادر.. تدهور الحالة الصحية لروان بن حسين يفزع الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة روان بن حسين الجدل بكشفها عن تدهور وضعها الصحي بشكل مفاجئ بعد 4 أشهر من معاناتها مع مرض جلدي لم يستطع أحد من الأطباء اكتشاف سببه أو نوعيته.

حيث قالت الفنانه روان “من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة شعري.. وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض وكانت حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.وأضافت “لم أجد أي علاج يتناسب مع الأعراض التي تظهر عليّ، إلى أن راجعت الدكتور فايز غنّام فأجرى لي فحوصات الحساسية، وفحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب، وأكد تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء”.

وتابعت أنه “مرض مناعي نادر يسببه الضغط النفسي وللأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي”.

الجدير بالذكر ان مرض “الذئبة الحمراء” يعد من الأمراض المناعية المزمنة غير المعدية، والتي تسبب التهابا في أنسجة الجسم الخارجية، ويمكن أن يتطور الالتهاب ويصل وفي حالات قصوى إلى تلف في الأعضاء الداخلية مثل “الكلى”.