نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات في حياة يونس شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي يونس شلبي، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 2007، وارتبط اسمه بالضحك والابتسامة على مدار مسيرته الفنية، تاركًا بصمة مميزة في السينما والدراما والمسرح.



وُلد يونس شلبي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في 30 مايو عام 1941، وتوفي عن عمر يناهز 66 عامًا، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969.

بداية يونس شلبي الفنية

بدأت مسيرته الفنية على خشبة المسرح، حيث شارك في مسرحيات مثل "القاهرة في ألف عام" و"مدرسة المشاغبين"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وقدم أيضًا دورًا بارزًا في مسرحية "العيال كبرت" وغيرها من الأعمال التي لا تزال حتى اليوم رمزًا للضحك والمرح عند عرضها على شاشات التلفزيون.

آخر أعمال يونس شلبي السينمائية

وكانت مسيرة يونس شلبي حافلة بالأعمال الفنية، حيث شارك في تقديم نحو 77 فيلمًا، وكانت البداية عام 1975 فى فيلم "الظلال فى الجانب الآخر"، وآخر أعماله السينمائية كان فيلم "أمير الظلام" الذي جسّد فيه دورًا ضيفًا شرفًا إلى جانب صديقه الفنان عادل إمام.



واكتسب يونس شلبي شعبية كبيرة في المجال التلفزيوني، حيث شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وتألق في بطولة المسلسل الكوميدي "عيون" إلى جانب الفنان فؤاد المهندس، كما شارك في مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" الذي قدمه بصوته مع الفنانة هالة فاخر،على الرغم من أنه لم يظهر فيه، إلا أنه نجح في كسب قلوب الأطفال الذين اعتادوا على تسميته باسم "بوجى"، وهذا المسلسل جزءًا لا يتجزأ من طفولة الأجيال المتعاقبة.



مسلسلات شارك فيها يونس شلبي

شارك يونس شلبي في عدد من المسلسلات منها، مطلوب عروسة، عيون، البحث عن الفرصة، سبع صنايع، أحلام مؤجلة، سوالف حريم، عباس وحكايته مع الناس، خمسة خمسة، وكسبنا الفرصة.

زواج يونس شلبي

تزوج يونس شلبي مرة واحدة خلال حياته من إمرأة خارج الوسط الفني، وأنجبا أربعة أبناء، وقد رفض الزواج من داخل الوسط الفني، فكان محبا للحفاظ على حياته الشخصية وأسرته بعيدًا عن الأضواء والشهرة.