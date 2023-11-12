نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ طرحه.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "فوى فوى فوى" تحقيق نجاحًا واسعًا، حيث حصد أمس 152،340 جنيهًا، وبهذا يصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 30،046،000 جنيه.



أحداث فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”





وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص



من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟





الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي

تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"





ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.