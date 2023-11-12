انت الان تتابع خبر كريم فهمي تعرف على تفاصيل شخصية كريم فهمي في مسلسله الجديد "220 يوم" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاقد الفنان كريم فهمي على بطولة مسلسل "220 يوم"، ويجسد خلال الأحداث دور روائي، ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل. المسلسل بطولة كلا من: كريم فهمي، صبا مبارك، تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح.يذكر ان أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "الكتيبة 101" بطولة كلا من: عمرو يوسف وآسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، محمد جب، عمرو محمود ياسين.