بهذه الطريقة يستعد سلمان خان لمشاهدة فيلمه المنتظر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم سلمان خان لعدد من وسائل الإعلان عن الطريقة التي سيشاهد بها فيلمه الجديد المنتظر Tiger 3.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد المرتقب لخان، سيكون أول فيلم يطرح له في فتر ديوالي، وذكر أنه يستعد لمشاهدته برفقة كافة أفراد أسرته.

دخلة خاصة

و كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل تخص فيلم Tiger 3 للنجم سلمان خان، حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن خان سيكون له دخلة بمشهد حركة يستمر لمدة 10 دقائق متواصلة من عمر الفيلم.

ووفق إنديا توداي، الفيلم حتى الآن تحيط به العديد من الأنباء الإيجابية التي ستجعله مميزاً ويدفع الجمهور لمشاهدته.

وقد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض الهندية بتاريخ اليوم 12 نوفمبر الجاري.

هيرثيك روشان

وتقترب نبوءة الربط بين عوالم أفلام بوليوود "باثان" لشاه روخ خان و war لهيرثيك روشان، و Tiger 3 لسلمان خان.

وستكون بداية الربط، بظهور الثلاثي معا في أحداث فيلم Tiger 3 المرتقب لسلمان خان، والذي يعود خلاله لتجسيد شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.

حجز سينما iMax

و الترقب كبير لإصدار الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Tiger"، والذي يتميز بوجود النجم الكبير سلمان خان،ومن المتوقع أن يقوم منتجو الفيلم بحجز جميع دور العرض السينمائي بتقنية IMAX لعرضه، وذلك للمنافسة بقوة في ساحة السينما.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "India Today"، فإن الفيلم الجديد "Tiger 3" لن يترك أي دار عرض IMAX لعرض فيلم "The Marvels" ضمن عالم مارفل السينمائي،هذا بسبب أن من المتوقع أن يتم طرح الفيلمين في نفس التوقيت خلال شهر نوفمبر الجاري.