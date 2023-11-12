انت الان تتابع خبر بجد اتجوزت؟!.. زواج صابرين بعمر الـ 56 عام يهز الوسط الفني!! العريس مفاجأة.... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت النجمة المصرية صابرين، لتتصدر التريند ومحركات البحث، بعد أنباء زفافها المفاجئ بعد أشهر من طلاقها عن زوجها رجل الأعمال، طارق جلال.

وبالتزامن مع تصدرها التريند، اشتعلت مواقع السوشيال ميديا في مصر، بأنباء زواج الفنانة صابرين من رجل اعمال مصري الأمر الذي شكل مفاجأة للمتابعين.

زواج صابرين نفاه مصدر مقرب من الفنانة الشهيرة مؤكداً أنها لا تفكر في هذا الموضوع إطلاقاً.

وكانت الفنانة صابرين أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال، طارق صادق جلال، بعد 20 عاما من الزواج.

وقالت صابرين: "انفصلنا بالفعل"، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل، وتابعت: "دي حاجة خاصة جدا".

وانفصلت صابرين عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق، بعد زواج دام 20 عاما، نتج عنه 3 أبناء، يوسف، وعلي، وعمر.

يذكر أن صابرين شاركت في بطولة مسلسل "أعمل إيه" الذي عرض مؤخرا وحقق العمل نجاحا كبيرا، ويتكون من 45 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.