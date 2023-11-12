نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيلدا سوينتون تحتفل بعرض خاص لفيلم The Eternal Daughter في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة تيلدا سونتن في حدث لإعادة عرض فيلمها الذي طرح العام الماضي بعنوان The Eternal Daughter، في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور تيلدا للعرض الخاص للفيلم، الذي شهد حضورًا مميزًا لعدد من المهتمين بالسينما في إنجلترا وعدد من صناع الفيلم وأبطاله.

وطرح الفيلم للعرض عام 2022، وهو من بطولة كارلي صوفيا ديفيز، وألفي سانكي جرين، وأوجست جوشي، وزينيا ديفيدز كوك.

عروض قادمة في لندن

و قريبًا، ستقدم نجمة الغناء العالمية بيونسيه فيلم وثائقي جديد حول جولتها الفنية التي ساهمت في الترويج لأحدث ألبوماتها الموسيقية بعنوان "Renaissance".

و وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل، من المقرر أن يحمل الفيلم الوثائقي اسم "Renaissance: A Film By Beyoncé".

وتعتزم بيونسيه تقديم عرضين خاصين فقط للفيلم، حيث سيتم تنظيم الأول في لندن والثاني في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة. يأتي هذا بعد أن حققت الجولة نجاحًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغت الإيرادات التقديرية منها نحو 4.5 مليار دولار.

نجاحات مشابهة

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح مماثل حققته تايلور سويفت التي أصدرت أخيرًا فيلمًا وثائقيًا يقدم لقطات خلف الكواليس لجولتها الفنية، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا استثنائيًا على مستوى إيرادات التذاكر، متفوقًا حتى على أفلام سينمائية معروفة تم عرضها في نفس الفترة.

وفي سياق آخر، قامت تايلور سويفت بتقديم نسخة جديدة من ألبومها الشهير "1989"، حيث قدمت غلافًا جديدًا يحمل خمس أغاني إضافية لأول مرة.

ويشير تقرير ديلي ميل إلى أن هذه النسخة المعدلة من الألبوم تعزز تشكيلة الأغاني بإضافة خمس أغانٍ جديدة، بما في ذلك أغنية بعنوان "Slut"، وأصبحت النسخة المعززة متاحة للشراء اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر.