هكذا يظهر محمد عبد العظيم خلال أحداث مسلسل”البيت بيتي 2”

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد عبد العظيم، حاليًا في مسلسل” البيت بيتي”الجزء الثاني، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد عبد العظيم، حاليًا في حكاية "روحي فيك" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي يعرض من الأحد إلى الخميس على قناة ON.

مواعيد عرض روحي فيك



مسلسل "روحي فيك" يعرض on في تمام الساعة 8 مساءً، وتُعاد الحلقة في الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا،كما يتم عرض الحلقة على قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، وتُعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى توفر الحلقات على منصة watch it الإلكترونية لمشاهدتها في أي وقت.



طاقم عمل مسلسل “روحي فيك”



فريق عمل مسلسل "روحي فيك" يتضمن عددًا من النجوم مثل محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، بالإضافة إلى ممثلين آخرين. السيناريو والحوار تمت كتابتهما من قبل أحمد عثمان، والإخراج أشرفه المخرج الأردني محمد لطفى.

ما هي آخر أعمال محمد عبد العظيم؟



مسلسل "تحت الوصاية" هو آخر أعمال الفنان محمد عبد العظيم، وقد شارك فيه بجانب الفنانة منى زكي والفنان دياب، وهو من إخراج خيري سالم وإنتاج بيتر ميمي، المسلسل استطاع أن يثبت جدارته خلال الماراثون الرمضاني السابق لعام 2023 برغم قصر عدد حلقاته 15 حلقة، وقد ناقش قضية مهمة تتعلق بقانون الوصاية، وحاز على إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.