طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Inside Out 2

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Inside Out 2، الذي يعود للمشاهدين بمجموعة جديدة من تفاصيل العمل المميز.

الفيلم الذي تنتجه استديوهات بيكسر، يقدم صورة عن المشاعر الانسانية حين تتحول لكيان مستقل، يتحدث عن هذه المشاعر وما يحدث عندما تنتاب الشاعرين بها.

ومن المقرر طرح الفيلم رسميًا للعرض، قريبًا، بعد أن حقق الإعلان الترويجي رقمًا قياسيًا من المشاهدات على يوتيوب، لم يتحقق لأي إعلان آخر طرحته ديزني من قبل.

جديد ديزني

وكانت قد أعلنت شركة ديزني عن طرح القميص الأصلي الذي استخدمه النجم هاريسون فورد في تصوير مشاهد فيلم انديانا جونز Raiders of the Lost Ark للبيع في المزاد.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، القيمص كانت قد عثرت عليه ديزني عند طرحه للبيع في مزاد علني، وأعادت اقتنائه حتى تصنع منه نسخة مطابقة، لأحدث افلام إنديانا جونز.

والآن القميص يعود للظهور بعد طرحه في مزاد علني لصالح الجمعيات الخيرية، بمقابل قد يصل لـ 300 ألف جنيهًا إسترليني.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الجزء الجديد من سلسلة أفلام انديانا جونز Indiana Jones and the Dial of Destiny، مجموعة مميزة من كبار الفنانين في هوليوود بمن في ذلك هاريسون فورد ومادس ميكلسن.

وكل من فيبي والر بريد وأنتونيو بانديراس وبويد هوليروك وشونيت رينيه ويلسون، والفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وسيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة التاريخية التي انطلق عرضها في ثمانينات القرن الماضي.