مصطفى غريب يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان مصطفى غريب، حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

طاقم عمل شمس الزناتي



"شمس الزناتي"، فيلم يضم نخبة من النجوم بمشاركة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وأحمد عبدالحميد. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أحدث أعمال مصطفى غريب



ومن ناحية أخرى، يشارك مصطفى غريب، مع النجم محمد إمام، أيضًا في فيلم “اللعب مع العيال”، بطولة أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين، والفيلم من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

وفي سياق آخر، يعرض لـ مصطفى غريب، حاليًا بالسينمات فيلم “العميل صفر”، بطولة أكرم حسني ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، إسماعيل فرغلي، منذر ريحانة تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم عدل.

كما ظهر مصطفى غريب، مؤخرًا ضيف شرف في فيلم “وش في وش”، لـ محمد ممدوح، والذي ينافس حاليًا كذلك على صدارة شباك التذاكر، ويشارك في بطولته أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وأسماء جلال، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

ما هي آخر أعمال مصطفى غريب؟

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ويذكر أن آخر أعمال مصطفى غريب، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الكبير أوي، الجزء السابع، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، حاتم صلاح، وقدم خلال الأحداث دور العترة ابن الكبير أحمد مكي.

كما شارك مصطفى غريب في فيلم "إبن الحاج أحمد" مع شيكو والذى انطلق في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.