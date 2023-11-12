نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرح الجزء الثاني.. لقطات مسربة للجزء الأول من جوكر تثير حماس الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثيرت حماسة عشاق فيلم The Joker، بعد ظهور لقطات جديدة تظهر للمرة الأولى من تصوير مشاهد الجزء الأول من الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات التي تظهر لواكين فينيكس للمرة الاولى من تصوير مشاهد الجزء الأول من الفيلم، تمهيدًا لطرح الجزء الثاني المرتقب.

والجزء الثاني من فيلم جوكر، سيشهد مشاركة ليدي جاجا في دور البطولة بجانب واكين فينيكس، على أن يطرح للعرض بتاريخ 4 أكتوبر 2024.

ختام التصوير

وكان قد انتهى المخرج تود فيليبس من تصوير الجزء الثاني المنتظر من سلسلة أفلام "جوكر"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول بأداء رائع من النجم واكين فينيكس.

وأعلن فيليبس عن انتهاء التصوير من خلال نشر صور على حساباته الرسمية، تظهر لحظات من الكواليس برفقة النجمين واكين فينيكس وليدي جاجا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن هذه اللقطات التي نشرها المخرج، حيث أعلن بشكل رسمي عن انتهاء تصوير الفيلم الجديد، الذي سيحمل عنوان "Joker: Folie à Deux".

الجزء الثاني

يعيد فيلينكس، الحائز على جائزة الأوسكار، تقديم دور الجوكر في هذا الفيلم، وتنضم إليه ليدي جاجا التي ستؤدي دور هارلي كوين، المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر في عالم أفلام DC.

يتوقع أن يكون الفيلم استمرارًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول، ومن الملفت للنظر أنه سيتم طرحه بأسلوب ميوزيكال، مع اختيار ليدي جاجا لتجسيد دور هارلي كوين، وهو الدور الذي قامت به مارجو روبي في الأفلام السابقة ضمن عالم DC.