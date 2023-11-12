كيفن بيكن ييؤدي رقصته الشهيرة من Foot Lose احتفالًا بنهاية اضراب هوليوود

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم القدير كيفن بيكن متابعيه، مشاهد من احتفاله بنهاية اضراب هوليوود رسميًا، وحصول المضربين على اتفقايات تضمن لهم حقوقهم في المستقبل، خلال معاملتهم مع استديوهات الإنتاج السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نشر كيفن بيكن، مقطع له عاد خلاله لأداء رقصته الشهيرة من فيلم فوت لوس، محتفلًا بنهاية إضراب هوليوود بعد اتمام مهمته.

عودة الحياة لهوليوود

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في أقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميًا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببًا مباشرًا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.

تأثير أزمة التأجيل

وعاد المنتج والمخرج شون ليفي إلى الواجهة ليناقش تأجيل عرض الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things وكذلك التحديات التي تطرأ بسبب تقدم أبطال المسلسل في العمر.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، أكد ليفي أنه لن يعتمد على التكنولوجيا الذكية للحد من آثار تقدم العمر على مظهر أبطال المسلسل الشباب، وسابقًا أكد أن استخدام مهارات المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع هذه القضية.

في حديثه حول الموسم الختامي، شدد المخرج والمنتج المنفذ للمسلسل على أنه لا يولي أي اهتمام خاص لهذا الأمر.

وأشار إلى أن فنون المكياج تمكن من تعديل مظهر الأبطال بشكل يتناسب مع الأعمار المستهدفة، مما يوضح استعداده للتعامل مع تحديات تقدم العمر بطرق فنية دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.