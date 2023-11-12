نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ميلاد الفنانة اللبنانية مايا دياب.. تعرف على أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الممثلة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها الـ 43، والتي تعد واحدة من أبرز المشاهير في عالم الفن والأزياء خلال العشر سنوات الماضية، وحققت مايا دياب شهرة واسعة في الوسط الفني.

درست مايا الإعلام في الجامعة اللبنانية، واشتهرت من خلال برنامج "ستوديو الفن" عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء، وتنافست مرة أخرى في "ستوديو الفن" عام 2001 في فئة التقديم، وساهم هذا البرنامج في اكتشاف العديد من نجوم الوطن العربي.

انضمت إلى فرقة الفوركاتس الغنائية التي أسسها غسان الرحباني في عام 2002، وشاركت في فيلم "أسد وأربع قطط" مع هاني رمزي قبل أن تنفصل عن الفرقة في عام 2010؛ لتعمل بمفردها في المجال الفني.

أعمال شاركت فيها مايا دياب

قدمت مايا دياب أعمالًا فنية متنوعة تشمل التمثيل والغناء وتقديم البرامج والإعلانات، ومن أبرز أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "الدنيا هيك"، ومسلسل "كلام نسوان"، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" مع حسن الرداد، وفيلم "أسد وأربع قطط" مع هاني رمزي.

كما قدمت أيضًا برامج غنائية وترفيهية مثل "اسأل العرب" و"موافق أم لا" و"هيك بنغني" و"الاختيار"، وفازت بالجائزة الذهبية في مجال عروض الأزياء والموضة.

زواج مايا دياب

زوجها السابق هو رجل الأعمال "عباس ناصر"، التي تزوجت منه رغم اعتناقها الديانة المسيحية وهو مسلم، وأنجبا ابنتهما "كاي" التي تحمل الديانة الإسلامية طبقا للقوانين اللبنانية، وكانت قد تحدثت مايا في تصريحات لها عن خوضها تجربة المساكنة مع زوجها، قائلة: "إن فترة المساكنة قبل زواجنا كانت مهمة جدًا من أجل اتخاذ خطوة الزواج، لأننا تعرفنا على بعض أكثر خلالها".