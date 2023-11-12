ليندسي لوهان تشوق متابعيها للجزء الثاني من Freaky Friday

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت النجمة الحاصلة على الأوسكار جيمي لي كورتيس برفقة الفنانة الشهيرة ليندسي لوهان في أول صورة تشويقية لعودتهما من جديدة لبطولة الفيلم الرومانسي Freaky Friday.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي جمعت الثنائي، وكانت تمهيدًا لعودتهما للظهور في جزء جديد من الفيلم بعد مرور 20 عامًا على طرح الجزء الأول منه عام 2003.

تاريخ سينمائي مميز

وليندسي لوهان كان يتنبأ لها بمستقبل سينمائي باهر، كونها نجحت في تحقيق الشهرة وهي لا تزال في سن الطفولة، ومن الأعمال السينمائية الشهيرة التي طرحتها في بداية مسيرتها الفنية، فيلم The Parent Trap، الذي طرح في حقبة تسعينيات القرن الماضي.

وأشهر الأعمال السينمائية التي ظهرت بها ليندسي لوهان، هو فيلم Mean Girls، الذي طرح في مطلع الألفية الجديدة، هذا الفيلم مهد لثقافة أفلام المراهقين في الولايات المتحدة، ويحتفظ حتى الآن بمكانة مميزة بين الأفلام التي طرحت في هذه الحقبة.

هذا الفيلم شارك في بطولته تينا فاي في شخصية السيدة نوربوري وريتشل ماكادمز فيي دور ريجينا جورج وأماندا سيفريد في دور كارين سميث ولاسي تشابيرت في دور جريتشن وينرز وجوناثان بينيت في دور أرون صامويلز.