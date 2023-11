نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصيحة من بطلة Killers of the Flower Moon لمشاهدي الفيلم..ما هي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش الترويج للفيلم الجديد لمارتن سكورسيزي، Killers of the Flower Moon، تحدثت نجمة الفيلم ليلي جالدستون عن تجربة المشاهدة، للمقبلين على مشاهدة الفيلم قريبًا.

ووفق ديد لاين، حذرت ليلي المقبلين على مشاهدة الفيلم، من أن مشاهدتهم ستتركهم في حالة صدمة كبيرة، عليهم أن يكونو مستعدين لها.

مشاركة براندن فريزر

وكان قد قدم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي تبريرًا قويًا لاختياره للنجم براندان فريزر كأحد أبطال فيلمه الجديد "Killers Of The Flower Moon".

وفي حوار نقلته "ديلي ميل"، أشاد سكورسيزي بالتجربة الرائعة والجودة الفنية التي قدمها فريزر، الذي فاز مؤخرًا بجائزة الأوسكار.

صد هجوم النقاد

وتمكن سكورسيزي من صد هجومات النقاد حيث تحدثت الممثلة الأمريكية ديفري جيكوبس، التي تمثل السكان الأصليين لقارة أمريكا الشمالية، عن رؤيتها لفيلم "Killers of the Flower Moon".

وصفت تجربة مشاهدتها للفيلم بأنها كانت كالبقاء في "جحيم مرئي" بالنسبة لها، نظرًا لارتباطها بإحدى أعرق القبائل الأمريكية، وهي قبيلة موهوك.

رغم تلك الانتقادات، يجمع الفيلم نخبة من نجوم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبراندا فريزر، ويتناول قصة عرق السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وقد أطلق الفيلم رسميًا في صالات العرض في 19 أكتوبر الماضي، لكن تلقى نقدًا من الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصول الأمريكية.

تفاصيل عن الفيلم

من الجدير بالذكر أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج مسلسل سكورسيزي الجديد "The Devil in the White City"، بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب.

وكان من المتوقع أن يتضمن الطاقم النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.