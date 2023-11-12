نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيبيريا الإسبانية تستلهم أعمال بيكاسو بأوبرا القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة فرقة إيبيريا للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والإسكندرية بعنوان بيكاسو فى الاستعراضات تنفيذ واخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا وذلك في الثامنة مساء الاثنين 13 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية "ومساء الخميس 16 نوفمبر على المسرح الصغير.

برنامج فرقة إيبيريا للرقص

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الأسباني العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف وغيرها.

فرقة ايبيريا للرقص

فرقة ايبيريا للرقص

فرقة ايبيريا للرقص

ما لا تعرفه عن فرقة إيبيريا للرقص

يذكر أن فرقة إيبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الأسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، وحصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.