نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطفل في الأدب الشعبي" ضمن فعاليات قصور الثقافة بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح عدة أنشطة وفعاليات خلال اليومين الماضيين ضمن البرامج التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الطفل في الأدب الشعبي

وضمن احتفالات عيد الطفولة عقد بيت ثقاقة الضبعة مناقشة لكتاب "الطفل في الأدب الشعبي" تأليف لطفي حسين سالم، تحدث بها روماني كمال مدرس بمدرسة الضبعة الابتدائية، عن أبرز النقاط التي ركز عليها مؤلف الكتاب في سرده لتطور النظرة إلى الأطفال في الأدب الشعبي والذي دائما ما رمز للمولود على أنه البطل الذي ينمو ليحرر شعبة من الظلم والاضطهاد.

ورشة فنية

كما نفذ البيت ورشة فنية بعنوان "فلسطين" تحت إشراف ساهر رزق، وقام خلالها الأطفال بتلوين علم فلسطين، وعلم مصر كرمز للوحدة العربية، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنية للرسم الحر، بمشاركة الفنانة صحراء وصفي، والتي أوضحت طريقة استخدام ألوان المياه في رسم اللوحات.

مشاريع تنمية الصحاري

هذا وشملت برامج فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي عددًا من الفعاليات الأخرى، حيث عقد بيت ثقافة براني ندوة بعنوان "مشاريع تنمية الصحاري" تحدث فيها عمر عبد السلام مدرس بمجمع براني بنين، عن الاتجاه الحديث الذي تتبناه الدولة لتعمير الصحراء وبناء المدن الجديدة والتي بدورها تساهم في التخفيف من الزحام داخل المدن القديمة، وتساعد في خلق حياة جديده تتمتع بكل المميزات التي تجلب المواطن وتساعد في تخفيف الكثافة السكانية.

عاداتنا وتقاليدنا في البادية

وقدم الباحث بأطلس الفلكلور علاء عباس محاضرة بعنوان "عاداتنا وتقاليدنا في البادية" بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية، أشار فيها إلى العادات التي سادت صحرائنا قديمًا سواء في الزواج أو تعليم البنات أو حتى في مظاهر الحياة والتي تغيرت وتطورت بدخول المدنية وانتشار العلم الذي غير من طريقة التفكير.

أمسية أدبية

كما استمر نادي أدب مطروح العام في إقامة أمسياتة الأدبية والشعرية برئاسة د. إسلام عبد الرحمن، بحضور مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين من أبناء مطروح، تم خلالها مناقشة عدد من الأعمال الأدبية وتبادل إلقاء الأبيات الشعرية.