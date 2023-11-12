نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فیلم كلینك تنافس بأربعة أفلام في مسابقات مهرجان البحر الأحمر السینمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنافس شركة فیلم كلینك بقوة في مهرجان البحر الأحمر السینمائي بأربعة أفلام، حیث كشفت قائمة المهرجان عن مشاركة فیلمي هجان وبنات ألفة في مسابقة روائع عربیة، وكوالیس في مسابقة البحر الأحمر وANIMALIA ضمن اختیارات عالمیة،وذلك بالدورة الثالثة من المھرجان المقرر عقدھا في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 دیسمبر المقبل.

جوائز فيلم هجان



كان فیلم ھجان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السینمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ویعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزیز الثقافي العالمي إثراء، وفیلم كلینك من إنتاج محمد حفظي وماجد زھیر سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربیة السعودیة من قبل Yellow Camel. ھ ّجان من توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي وFilm Constellation في جمیع أنحاء العالم.

أحداث فيلم هجان



وتدور أحداث فیلم ھجان حول مطر وأخیه غانم اللذان یعیشان في صحراء السعودیة الشاسعة،ویؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لریاضة سباقات الھجن للاحتفاظ بجملھ حفیرة،بعدما یوظفه المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لدیه لإنقاذ حیاة حفیرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفیلم من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشیماء طیب، عزام النمر، تولین بربود وإبراھیم الحساوي.

فيلم بنات ألفة

أما فیلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن ھنیة، فھو ترشیح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضه العالمي الأول في مھرجان كان السینمائي ضمن المسابقة الرسمیة استقبالًا حافلًا، بنات ألفة مستوحى من قصة حقیقیة لسیدة تونسیة اسمھا ألفة لدیھا ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشھد وقوع بناتھا في مستنقع الإرھاب والتطرف فتحاول مساعدتھن بعدما انتھى بھن المطاف في السجن بسبب ھروبھن إلى لیبیا وانضمامھن إلى تنظیم داعش الإرھابي.

أبطال فيلم بنات ألفة

شارك في بطولته الفنانة ھند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن ھنیة في كتابة السیناریو وتولت عملیة المونتاج بنفسھا والفیلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك ومن توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي.

فيلم كواليس

وفي المسابقة الرسمیة الفیلم التونسي المغربي كوالیس الفائز بجائزة السینما والفنون خلال الدورة 80 من مھرجان فینیسیا السینمائي الدولي، بطولة عبد الله بادیس وصالح بكري وعفاف بن محمود التي تولت كتابة الفیلم وشاركت في إخراجه مع المخرج خلیل بن كیران، الفیلم إنتاج مشترك لفیلم كلینك ومن توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي.

یدور كوالیس حول ھادي، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفیقته في الحیاة وعلى المسرح عایدة، تتوالى الأحداث خلال لیلة طویلة، أثناء عبورھم لغابة متوجھین نحو أقرب قریة بحثا عن طبیب. یجد الفریق نفسھ، في لیلة اكتمل بدرھا، أمام متاھة غیر متو ّقعة، وأمام تح ّدي إنقاذ العرض الأخیر الحاسم.

فيلم ANIMALIA



وأخيرًا في اختیارات عالمیة فیلم ANIMALIA، من تألیف وإخراج صوفیا العلوي كان الفیلم قد حصل على عرضھ العالمي الأول في مھرجان صاندانس السینمائي حیث فاز بجائزة لجنة التحكیم الخاصة للسینما العالمیة، الفیلم من بطولة أمیمة برید، ومھدي دھبي، وفؤاد أوغاو، ویتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حیاتھا رأ ًسا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزیعھ في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا شركة فیلم كلینك المستقلة للتوزیع.