نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطفال السيدة زينب في زيارة لمجمع الأديان ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس السبت، يومًا ثقافيًا ترفيهيًا لأطفال روضة السيدة زينب، ضمن البرامج الثقافية للهيئة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وبالتزامن مع احتفالات أعياد الطفولة.

ورش أشغال يدوية

بدأت الفعاليات مع عدة ورش أشغال يدوية للأطفال لتشكيل أعمال ومجسمات متنوعة من الفوم وأوراق الكانسون قدمها فنانو قصر ثقافة 25 يناير لثقافة الطفل، ونفذت ورشة رسم على الوجوه لعلمي مصر وفلسطين.

ونظمت زيارة ميدانية لمجمع الأديان بالقاهرة القديمة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء القاهرة بإدارة وحدة الوعي الأثري، ليتعرف الأطفال على تاريخ مصر ورحلة العائلة المقدسة.

تاريخ حصن بابليون

خلال الزيارة قامت الدكتور هبة سيد مرشد سياحي، بتعريف الأطفال بتاريخ حصن بابليون الذي كان بمثابة خط الدفاع الأول عن مصر فى عهد الرومان، هذا إلى جانب تفقد أروقة الكنيسة المُعلقة التي بُنيت على أحد أبراج الحصن.

جولة حول المتحف القبطي

كما تعرف الأطفال على القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف القبطي، ثم توجهوا لتفقد كل من المعبد اليهودي، وكنيستي المغارة، ومارِ جرجس.



جولة حول مسجد عمرو بن العاص

وخلال زيارتهم إلى مسجد عمرو بن العاص الذي يعد من أقدم المساجد في التاريخ الإسلامي، تعرف الأطفال على تاريخ بنائه وتجديده وتوسعته على مر العصور، كما شاهدوا التصميمات المعمارية داخل المسجد والتي اتسمت بالطابع البسيط.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي لقصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان البديل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.