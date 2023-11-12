مشاركة عمانية فـي أمسية شعرية بالشارقة

الشارقة ـ «الوطن» :

شاركت مؤخرا الشاعرة العمانية رحاب السعدية في الأمسية الشعرية التي نظمها مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة وقدمت عددا من النصوص الشعرية ومنها: ( دربك زهر) و(الشارقة) و( حوار الأخيلة) و(إلى الامارات) و( قرأت الموت). السعدية شاركت في الأمسية بجانب عدد من شاعرات الخليج كالشاعرة فطيم الحرز والشاعرة وعد النعيمي والشاعرة شوق الدوسري وأدارت الأمسية الشاعرة والإعلامية تهاني التميمي.

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