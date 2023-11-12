مسقط ـ العُمانية: تستضيف صالة ستال للفنون بمسقط، اليوم (الاثنين) المعرض الفني الخليجي المشترك المارية 2، (تكامل الأربعة)، لعدد من الفنانين العُمانيين والخليجيين، وهم حسن مير وفاطمة النمر ونجلاء السليم وزمان جاسم. سيضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التشكيلية البصرية التي ستذهب للتعريف بالمارية، التي تعني الرمز أو العلامة لدى سكان شبه الجزيرة العربية.

يركز المعرض في نسخته لهذا العام على تكامل العناصر الأربعة التي ارتكزت عليها حياة الإنسان في شبه الجزيرة وهي: (الهواء) و(الماء) و(النار) و(التراب)، حيث تولد الحكايات وتدفن الأسرار ويعيش البشر، بأسلوب جديد يحاكي حواس المشاهد بالصور المتحركة والثابتة والصوت والضوء وغيرها. وفي هذا المعرض يبحث كل فنان بأسلوبه من خلال تأمل تكامل العناصر الأربعة في حياة سكان شبه الجزيرة قديمًا والقصص المنسية في طياتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. صالة ستال للفنون تستضيف المعرض الفني الخليجي المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.