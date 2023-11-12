بمشاركة 42 عملا سينمائيا انطلاق مهرجان الباطنة السينمائي الدولي فـي نسخته الثانية بنخل

بدأت مساء امس فعاليات مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في نسخته الثانية الذي تنظّمه الجمعية العُمانية للسينما بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة وشركة نخل الاهلية للاستثمار وعدة جهات حكومية وخاصة وذلك بقلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة.

رعى حفل الافتتاح سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحضورعدد من أصحاب السعادة السفراء والولاة وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي بالمحافظة وعددٍ من الضيوف والفنانين والمخرجين والمتابعين للنشاط السينمائي.

في أولى فقرات الحفل ألقى محمد بن عبدالله العجمي مدير مهرجان الباطنة السينمائي الدولي كلمة المهرجان أشار فيها إلى أن الدورة الثانية للمهرجان تحمل في طياتها الكثير من الفعاليات كعروض الأفلام المشاركة والندوات والمحاضرات السينمائية، وذلك لنشر وتعميق الثقافة السينمائية في سلطنة عمان، حيث نعتبر هذا المهرجان فرصة لنقدم الجمال الثقافي والفني، ونرحب بصناع السينما من مختلف أنحاء العالم لتبادل الثقافات والأفكار.

بعدها تم تقديم عرض مرئي تضمن ملامح من محافظة جنوب الباطنة لإبراز المعالم الجميلة بها وما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية.

ثم تواصلت الفقرات بتقديم فيلم الافتتاح (المُوراد) للمخرج محمد العجمي وهو فيلم وثائقي يأخذنا في رحلة جميلة إلى عالم النخلة وثقافة الناس في التعامل معها، حيث يتتبع الفيلم قصة عائلة تعيش حياتها بين أشجار النخيل وتكرس جهودها للمحافظة على تراثها وطرق العمل التقليدية في جني وتجفيف ثمار النخيل، ليظهر من خلالها الفرح والترابط الاجتماعي بينهم.

وخلال فعاليات حفل افتتاح المهرجان تم التعريف بفئات الجوائز المختلفة وبلجان التحكيم، بعدها تم عرض مقتطفات من الأفلام المشاركة في مختلف الفئات، حيث بلغ عدد الأفلام المتأهلة للمشاركة في مسابقات المهرجان 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العماني بالأرض. وتشارك في مسابقات المهرجان إلى جانب سلطنة عُمان 16 دولة وهي: مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، وتونس، والمغرب، والعراق، وإيران، الولايات المتحدة، وسوريا، والجزائر، وباكستان، وليبيا، وهولندا، واليمن.

وتم خلال الحفل تكريم ضيوف المهرجان، الفنان المصري د.أشرف زكي، والفنانة المصرية روجينا امين، والفنان السعودي عبد المحسن النمر، كما تم تكريم عدد من الفنانين والمخرجين السينمائيين العُمانيين من محافظة جنوب الباطنة؛ لجهودهم في إنتاج الأعمال الفنية ودعمهم المستمر للفن والفنانين، ومنهم : الفنانة فخرية خميس، والمخرج سعيد موسى، والمخرج ناصر الرقيشي، والمخرج وليد الخروصي، والفنان عبدالحكيم الصالحي، والمخرج محمد الرقيشي ، والفنان نجم الجرادي، والمخرج حسين البلوشي، والفنان علي عبدوه ، والمصور محمد البلوشي.

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي: