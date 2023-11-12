نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. بدء حفل فرقة ايبيريا للرقص على مسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة فرقة ايبيريا للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والاسكندرية بعنوان بيكاسو فى الاستعراضات تنفيذ واخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الاثنين الموافق 13 نوفمبر علي مسرح سيد درويش في أوبرا الاسكندرية.

فرقة ايبيريا على المسرح الصغير

كما تقدم فرقة ايبيريا فقرات استعراضية أخرى، مساء الخميس المقبل المواقق 16 نوفمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا بالقاهرة.

تابلوهات استعراضية تحاكي صورة المرأة

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الاسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف وغيرها.

نبذة عن فرقة ايبيريا للرقص

يذكر ان فرقة ايبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الاسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.

انطلاق حفل أوركسترا وتريات في أوبرا الاسكندرية

من ناحية أخرى، قدمت أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلا بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون) على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

وتضمن البرنامج عددا من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

جدير بالذكر ان أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.