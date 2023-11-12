انت الأن تتابع خبر بجراءة فاقت الحدود وبدون ذرة خجل دنيا بطمة سعيدة بتكبير هذا العضو من جسدها وهكذا استعرضته بدلع بنصف فستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة مفاتنها بأجرأ إطلالاتها على الإطلاق في أحد المنتجعات في المغرب.ونشرت دنيا بطمة صورة ومقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على انستغرام، توثق فيها استعراضها لمنحنياتها الجديدة

وارتدت بطمة فستاناً قصيراً أوف شولدر، مكشوف الصدر، منقوشاً بألوان فاتحة، ما كشف حجم الجزء العلوي من جسدها كما تركت دنيا بطمة شعرها منسدلاً، وتزينت بمجوهرات ناعمة، واعتمدت مكياج ناعم أيضاً.

دنيا بطمة سعيدة بحجم الجزء العلوي

تستعد الفنانة المغربية لإحياء أمسية شعبي

أمسية شعبية مغربي

هذا وتستعد دنيا بطمة اليوم لإحياء حفلها في الدار البيضاء بأحد الفنادق.

وسوقت دنيا لهذا الحفل بالاستعانة براقصة شبه عارية.وكانت هناك فرقة كاملة من الراقصات بنفس البدلة، ما جعل جمهور دنيا بطمة يعبر عن استياءه، مؤكدين أنها تمتلك صوتاً وحضوراً، ليس بحاجة إلى التعزيز بفرقة استعراضية.