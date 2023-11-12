انت الأن تتابع خبر حورية فرغلي تفتح النار على طليقة حسن شاكوش.. ماذا حدث؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ربطت طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ريم طارق، اسم الفنانة حورية فرغلي بأزمتها مع طليقها أكثر من مرة، وبدأتها بتصريحاتها التي أثارت الجدل، حيث قالت أن زوجها خانها مع فنانة شهيرة ثالث حرف من اسمها راء.

وبدأت التكهنات تظهر بين الجمهور بأن هذه الفنانة هي النجمة حورية فرغلي، واستمرت ريم طارق في ادخال اسم الفنانة في أكثر من تصريح.

وقررت الفنانة حورية فرغلي أن تخرج عن صمتها وعلقت على ربط اسمها أكثر من مرة بهذه الأزمة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت: "مساء الخير، الحقيقة طالعة أتكلم في موضوع كان بقاله فترة ومضايقني وساكتة بس أنا قررت إني لما يحصلي حاجة زي دي أشهدكم عشان لو غلطانة انتوا تقولولي، أنا كنت ساكتة فترة طويلة جدا ومش برد عشان أنا أكبر بكتير من كدة بس الموضوع زاد عن حده".

وأضافت: "وأنا من طبيعتي مش بطلع أتكلم وأرد بس من كتر ما الموضوع بقى أوفر مش قادرة عايزة أشهدكم، حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقول عشان كرامتي وعشان حقي المعنوي، الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص وعمري ما شوفتها إلا في فرحها على السوشيال ميديا، وفي برنامج بسمة وهبة، واتقال اسم حورية وتالت حرف ر والناس سابت كل الأسامي ومسكت في اسمي، ومع ذلك سكت ومتكلمتش إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا وستوب".

وتابعت: "يعني انتي عايزة إيه بظبط، عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت معاه، وأنا على فكرة مصورة اللي انتي منزلاه وممكن أرفع عليكي قضية تشهير، وبرضه بعد ما قولتي كدة أنا سكت ومش عايزة أتعدى الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيه أصلا، لكن لما تطلعي تقولي أنا معتذرتش لحورية فرغلي.. حبيبتي أنا مطلبتش منك تعتذريلي، تعتذريلي على إيه؟ على الفيلم الهندي اللي انتي عاملاه وجايبة اسمي فيه؟".

وأردفت: "هو أنا أعرفك يبنتي؟ أنا أكبر من كدة بكتير انتي بس مش واصلك، وإنك تغلطي فيا وأنا مليش علاقة بالموضوع وعمري ما بجيب سيرة حد وطول عمري في حالي ومش بحب القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي، فـ أنا إنسانة بطبيعتي بحب الهدوء وعايشة لوحدي لأني مبحبش الدوشة وعمري ما بغلط في حد وبحترم الناس كلها، وطالعة أرد عليكي وبشهّد الجمهور على اللي بقوله عشان الناس تقولي لو أنا غلطت في أي حاجة".

وأكملت: "الحمد لله تاريخي بيشهد عليا إني مع نفسي وفي حالي ومش بتاعة مشاكل وكويسة جدا مع الوسط وبعتبرهم أهلي، وكمية الناس اللي اكتشفت إنها بتحبني وبتدعيلي ربنا يخليهم كلهم ليا يا رب، بس في حاجة عايزة أقولها إني بحترم الصغير قبل الكبير لأني اتربيت على كدة وفي بيت عيلة كبير وعلموني يعني إيه أخلاق وقيم".

وأنهت كلامها: "مش هقولك غير ربنا يهديكي لنفسك وتبطلي تجيبي في سيرتي، لأن بجد المرة الجاية أنا هشتكيكي بالتشهير بيا وصدقيني مش هتستحملي، ومش هتتخيلي هيحصل فيكي إيه، واسم حورية فرغلي متقوليهوش عشان تطلعي تريند".