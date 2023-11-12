سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرضها لحادث سير مروع في منتصف الطريق، ونقلت على إثره لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها.

سهر الصايغ تتعرض لحادث

وعلقت على صور الحادث: "الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل ….مش ده المهم …المهم اني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي نحو ٣٠ ابن حلال..شالوا العربيه حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الاسفلت..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".

أحدث أعمال سهر الصايغ

ومن ناحية أخرى، تشارك سهر الصايغ في مسرحية "بص للعالم بقلبك" مع الفنان ميدو عادل.

أبطال مسرحية "بص للعالم بقلبك"

مسرحية "بص للعالم بقلبك" يشارك في بطولتها الفنان علي الحجار، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب، وهي من إخراج عصام السيد، تعرض على على المسرح القومي، مأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" لوليام شكسبير.

سهر الصايغ في فيلم الباب الأخضر



كما شاركت سهر الصايغ في بطولة فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولمتظهر للنور.

قصة فيلم الباب الاخضر

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

اخر أعمال سهر الصايغ

ويذكر ان اخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.