نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. سينما دول البحر المتوسط بالهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قاعة السينما بالهناجر بساحة الأوبرا المصرية في الساعة السادسة مساء غد الأثنين الموافق 13 نوفمبر، الفيلم الحائز علي جائزة لجنة التحكيم لمهرجان الاسكندرية 2023 “ أما عن حالة الطقس”، وذلك في إطار نشاط سينما دول البحر المتوسط.

عرض فيلم حالة الطقس

فيلم " أما عن حالة الطقس" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي.

ندوة فنية



يعقب عرض فيلم “ أما عن حالة الطقس” ندوة يديرها الناقد سيد محمود.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.