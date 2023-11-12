علي ربيع يستعد لعملين سينمائيين "ع الماشي" و"أيه يا نجم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان علي ربيع على فيلم جديد بعنوان “ ع الماشي ”ويشاركه العمل الفنان كريم عفيفي ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد علي ربيع للتحضير لفيلم “ أيه يا نجم ” من تأليف أمين جمال حيث يتم ترشيح باقي أبطال العمل.

أخر أعمال علي ربيع في الدراما

شارك الفنان علي ربيع، مؤخرا بمسلسل " نصي التاني " المكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

ويسعى والدي الشاب الذي يلعب دورهما محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بشكل سريع، ليدخل في بعض الأزمات التي يتناولها المسلسل بشكل كوميدي.

ويدخل علي ربيع خلال المسلسل في قصة حب جديدة مع فتاة مختلفة، وتتناول وقصة الحب حلقتين من أحداث المسلسل.

أخر أعمال على ربيع في السينما

كما شارك علي ربيع مؤخرا في دور العرض السينمائي بفيلم “ بعد الشر ” الذي حقق نجاح كبير، وشارك بجانبه البطولة كل من: ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، إذ يتعرض شابا لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

كما حققت الأغنية الدعائية لفيلم "بعد الشر"، والتي تحمل اسم "سطلانة"، نحو 64 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية