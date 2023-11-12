انت الأن تتابع خبر إيمي سمير غانم تكشف عن الخلاف الذي حدث بينها وبين حسن الرداد خلال تصوير مسلسل عزمي وأشجان.. والجمهور مصدوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن الشجارات التي كانت تحدث بينها وبين زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك خلال تصوير مسلسل عزمي وأشجان.

حيث قالت: "كنت بتخانق أنا وحسن الرداد كتير في مسلسل عزمي وأشجان.. ومكنتش خناقات جوا الشغل، يعني مثلًا ببقى قافشة ورايحة بيت بابا ومعيطة وتاني يوم مطلوب إني أكون بمثل معاه مشاهد كتير".

وأضافت: "بروح تاني يوم في المشاهد شهد بمثل معاه.. والمشاهد طلعت كويسة إلى حد ما".

ومسلسل عزمي وأشجان من بطولة نسرين أمين، محمد ثروت، الراحل سمير غانم، بدرية طلبة، أحمد سلطان، وعدد آخر من الفنانين، وحقق العمل نجاحاً كبيراً خلال عرضه في السباق الرمضاني 2018.

يجدر بالذكر أن تصريحات الفنانة جاءت خلال لقائها في برنامج كلام نواعم، والمعروض على قناة إم بي سي ون.