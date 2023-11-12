نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع الفنانة سلوى عثمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان منذ قليل.

أحدث أعمال الفنانة سلوى عثمان

تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يواصل صناعه إجراء التحضيرات الخاصة به، استعداد لطرحه قريبًا، وتظهر خلال الأحداث بدور حماة الفنان إسلام جمال ووالدة الفنانة بسمة داوود.

يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًا في مسلسل "نصي التاني"، وجسدت خلاله دور والدة النجم علي ربيع، وهو بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، رنا رئيس،محمد محمود، وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

أعمال سلوى عثمان في رمضان 2023

كما شاركت سلوى عثمان في السباق الرمضاني الماضي بالعديد من الأعمال الدرامية وهي “رمضان كريم 2”، “سوق الكانتو”، “ستهم”، “جت سليمة”، "جعفر العمدة"، وقد حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتها في جميع الأعمال.

نبذة عن الفنان عثمان محمد علي

ممثل مصري، ولد في الأسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية. بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الأسكندرية. فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم). شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).