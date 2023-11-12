نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف ديسمبر.. بدء تصوير مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرزاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لتحضير مسلسل “ صيد العقارب ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، حيث يبدأ تصوير العمل الدرامي بدءا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

نجوم مسلسل صيد العقارب

انضم عدد من نجوم الدراما المصرية لأسرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أول مسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.