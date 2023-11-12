انت الأن تتابع خبر سارة التونسية لجمال العدل: عيب على سنك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة سارة التونسي على تصريحات المنتج المصري جمال العدل، حول سبب خلافهما الذي اندلع قبل نحو عامين أثناء تصوير مسلسل "حرب أهلية".



وفي منشور مطول عبر حسابها على فيسبوك، قالت سارة إن جميع تصريحاته لا أساس لها من الصحة، معقبة: "والله عيب على سنّك وتاريخك كمية الكذب إلي أنت كاذبها" مضيفًة أن العدل تقصد ادعاء نسيانه لها خلال لقائه التلفزيوني الأخير، إذ سبق وأن قام بذلك خلال ظهوره عبر وسائل إعلام تونسية، مشيرة إلى أن ذلك قلل من قيمته كمنتج فني ولم يؤثر عليها بشيء.



وأكدت الممثلة التونسية أن العدل عرض عليها أن تتعاون معه لمدة 3 سنوات، لكنها رفضت بسبب كلامه السيئ عن الفنانين العاملين معه، لافتة إلى أنها تعرف أشياء كثيرة يمكن أن تؤذيه في حال وصلت إلى وسائل الإعلام.



وعلقت: "ما قلت لي أنا محتاج روح جديدة واللي عندي كبروا خلاص.. وقلت كلام آخر كثير عنهم في غيابهم.. وخفت منك ورفضت أمضي العقد".



وتابعت أنها لن تدلي بأي تصريحات تسيء له في الوقت الحالي؛ لأنها منهمكة بتصوير أعمالها، كما أن الأوضاع المأساوية في فلسطين غير مناسبة للمناوشات والخلافات.



وأوضحت أنها لم تغادر مصر بل تزورها باستمرار، وحاليًّا ترغب بالعمل في بلدها وستعود للعمل في مصر بالوقت المناسب، معقبة: "مصر دي كبيرة أوي يعني أكبر من حضرتك ومن أي حد" .