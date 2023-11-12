انت الأن تتابع خبر بطلة مسلسل كريستال تحتفل بزفاف شقيقها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، بطلة مسلسل كريستال، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أجواء حفل زفاف شقيقها الأصغر، الذي أقيم قبل حوالي شهر.



وظهرت ستيفاني في الصور مع عائلتها وحبيبها المغني جوزيف عبود بالإضافة إلى العروسين ، وكتبت ستيفاني تعليقًا على الصور: "أخي الصغير تزوج.. أتمنى لهما أيامًا سعيدة دائمًا".



وارتدت ستيفاني في حفل الزفاف ، فستاناً طويلاً بنيا وذهبي اللون مستوحى من العصر الروماني، يحتوي على كتف واحد، فيما رفعت شعرها بتسريحة بسيطة واعتمدت عليه إكسسوارات ذهبية، وغلب على مكياجها الألوان الترابية ودرجات النود.



وتفاعل عدد كبير من متابعي ستيفاني عطالله مع إطلالتها، إذ انهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها، وكتب عدد منهم: "قمر" و "بتجنني". كما علق البعض على الشبه الكبير بينها وبين العروس، فيما تمنى لها آخرون أن يكون زفافها هي وجوزيف قريباً.



وكانت ستيفاني قد أعلنت في مطلع شهر تشرين الأول( أكتوبر الماضي) ، عن دخول شقيقها القفص الذهبي عبر "انستغرام"، والذي تزامن مع تسلمها هدية من منصة تلفزيونية وقالت: "هاي.. عرس أخي رح يبلش بعد 10 دقايق بس عرفت أنو وصل هدية من شاهد".