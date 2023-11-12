في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن نور الدمرداش

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل هذه الأيام ذكرى الفنان نور الدمرداش (12 نوفمبر 1925 - 7 فبراير 1994).



والراحل مخرج وممثل مصري من مواليد طنطا، وكان زوجًا للفنانة كريمة مختار وهو والد الإعلامي معتز الدمرداش.



بدايته الفنية

كانت بداية الراحل في المسرح ثم السينما حيث أدى شخصية الشاب المستهتر في العديد من الأفلام.



تاريخه الفني



حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، عمل في مسرح زكي طليمات، ثم اتجه إلى السينما حيث شارك في العديد من الأعمال سواء بالتمثيل أو الإخراج، من أهمها (صغيرة على الحب، جريمة لم تكتمل، البقية تأتي، دقات على بابي).



وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فله العديد من الأعمال منها (رفاعة الطهطاوي، لا يا ابنتي العزيزة، هارب من الأيام)،



وأخرج الراحل نحو ٩٣ عملًا ومثل ٥٠ شخصية مختلفة، وذلك منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، في عام ١٩٥٦ عندما حتي وفاته في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٤.



من أشهر أعماله



1. الشرس فيلم 1992 العكرود

2. المولد فيلم 1989 الراجل الكبير

3. أنا وأنت وبابا في المشمش مسلسل 1989 صديق عشم الخير

4. حبيبي الذي لا أعرفه مسلسل 1989

5. لا إله إلا الله - الجزء الثاني مسلسل 1986

6. رسالة إلى أبي سهرة تلفزيونية 1986

7. الاتحاد النسائي فيلم 1984

8. الظريف والشهم والطماع فيلم 1971

9. صغيرة على الحب فيلم 1966 صلاح عبد الصمد 10. عنتر بن شداد فيلم 1961

11. أعز الحبايب فيلم 1961 عبد الله 12. السبع بنات فيلم 1961 فتحي 13. عنتر يغزو الصحراء فيلم 1960

14. شارع الحب فيلم 1958 رشدي 15. بورسعيد فيلم 1957

16. نداء الحب فيلم 1956

17. أنا عايزة مليونير مسرحية 1956 كمال 18. خميس الحادي عشر مسرحية 1956

19. قلبي يهواك (فيلم) 1955

20. خليك مع الله فيلم 1954



وفاته

توفي الراحل في يوم 07 فبراير عام 1994 أثناء تصوير مسلسل (السقوط في بئر سبع) إثر أزمة قلبية حادة.

