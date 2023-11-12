في عيد ميلاد «مارلين مونرو الشرق».. من هي هند رستم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 12 نوفمبر مولد الفنانة ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ "هند رستم"، إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي قطة السينما، ملكة الإغراء والأدوار الساخنة، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

من هي هند رستم؟

ولدت هند رستم في حي محرم بك بالإسكندرية شمال مصر وكان والدها ضابط في الشرطة، ولدت لعائلة أرستقراطية مصرية، من أب لأصول شركسية وأم مصرية. وقدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية «اتمخطري يا خيل» لمدة دقيقتين كـ«كومبارس» تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوّجها لاحقا، اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف.

حياة هند رستم الشخصية



تزوّجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على أثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.



مسيرة هند رستم الفنية



ولقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق "يرجع دخول النجمة هند رستم مجال التمثيل إلى الصدفة، التى جعلتها تذهب مع صديقة لها إلى أحد مكاتب الإنتاج المعروفة لتجرى اختبارات التمثيل لاختيار مجموعة من الوجوه الجديدة للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" في العام 1947 لكن أعجب بها المخرج حلمي رفلة حينها وأعطاها دورا صغيرا، ثم قدمت دور فتاة "معتوهة" في مشهدين فقط في فيلمه "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع إسماعيل ياسين، شادية، وشكرى سرحان وبعد ذلك انطلقت في سماء الفن وقدمت ما يصل إلي 100 فيلما من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى، وكذلك شخصية "طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى وفي عام 1979 انتهت المسيرة الفنية لنجمة عشقتها شاشة السينما، حيث اعتزلت هند رستم الفن وهي في عز نجوميتها، احترامًا لرغبة زوجها الدكتور محمد فياض، الذي تزوجته بعد طلاقها من المخرج حسن رضا.