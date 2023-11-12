انت الأن تتابع خبر بسبب عمليات التجميل.. أول تعليق من إليسا على الساخرين من شكل فمها وشفتيها يفاجئ الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة إليسا بأول تعليق لها على الساخرين من شكلها وبالتحديد شفتيها وفمها عبر برنامج “هيب هوب” على هامش تواجدها فى موسم الرياض.

حيث قالت إليسا رداً على الحملة الموجهة ضدها خلال الفترة الأخيرة أن من يفعل ذلك هو إنسان مريض وأضافت إليسا أنها رأت خلال الفترة الماضية بعض الأشخاص يقوموا بالسخرية منها بسبب فمها وقاموا بوضع عدد من الفلاتر للسخرية منها.

وتابعت “كل اللى بيسخرو من فمي أحب أقول لهم مرضى نفسيين وعندهم نقص.”

وختمت إليسا أنها على مدار سنوات طويلة استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة كبيرة سواء داخل لبنان او خارجه بين نجوم العالم العربي، بينما المتنمر أو من يسخر منها لم يقدم في حياته شىء يفتخر به.