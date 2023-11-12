نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد ملكة الإغراء.. شائعات قصص الحب في حياة هند رستم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 12 نوفمبر مولد الفنانة ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ "هند رستم"، إحدى جميلات السينما وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، عشقها الجمهور ونجحت في أدوار الإغراء لعدة سنوات في السينما، هي قطة السينما، ملكة الإغراء والأدوار الساخنة، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية شائعات قصص الحب في حياة هند رستم وذلك بمناسبة حلول في يوم عيدميلادها..

شائعات قصص الحب في حياة هند رستم

تعرضت هند رستم للعديد من الشائعات وأصبحت كل زوجة فنان تخشى على زوجها منها فكلما قامت ببطولة فيلم مع أحد النجوم إلا وتطلق الشائعات، وطالت الشائعات أحمد مظهر ويحيى شاهين وأحمد رمزي وغيرهم، دارت الهمسات في الوسط الفني حول قصة حب بين الفنان يحيى شاهين وهند رستم، وكذلك الفنان أحمد مظهر أحد أبطال فيلم رد قلبي، أيضا قيل إن هند رستم تجري وراء عبد المنعم الخادم زوج الراقصة تحية كاريوكا وتطارده وقد قامت تحية كاريوكا بمحاربتها ومهاجمتها في الصحف ومنع التعامل معها، وعندما ارتبطت هند فنيا بالمخرج حسن الإمام ظهرت الشائعات حولهما بالرغم من أنها أعلنت أكثر من مرة أنه أستاذها ومعلمها وكان له الفضل في نجاحها منذ قدمها في فيلم بنات الليل.

هند رستم: بكرة لقب ملكة الإغراء

وكشفت الراحلة هند رستم في حوار صحفي سابق، عن أنّها لا تحب لقب "ملكة الإغراء" ولا تحب أن يصفها أحد به قائلة: "الله يسامحه مفيد فوزي هو اللي أطلق عليّ لقب ملكة الإغراء، أنا بغضب لما بسمعه"، بينما اعتزلت هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979، وزواجها من أستاذ طب النساء والتوليد الشهير الدكتور محمد فياض وعاشت معه حياة هادئة بعيدا عن الأضواء حتى رحلت عام 2011.

مسيرة هند رستم الفنية



ولقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق "يرجع دخول النجمة هند رستم مجال التمثيل إلى الصدفة، التى جعلتها تذهب مع صديقة لها إلى أحد مكاتب الإنتاج المعروفة لتجرى اختبارات التمثيل لاختيار مجموعة من الوجوه الجديدة للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" في العام 1947 لكن أعجب بها المخرج حلمي رفلة حينها وأعطاها دورا صغيرا، ثم قدمت دور فتاة "معتوهة" في مشهدين فقط في فيلمه "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع إسماعيل ياسين، شادية، وشكرى سرحان وبعد ذلك انطلقت في سماء الفن وقدمت ما يصل إلي 100 فيلما من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى، وكذلك شخصية "طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى وفي عام 1979.