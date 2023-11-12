انت الان تتابع خبر "معندكش دم اتقي الله"!!.. هجوم حاد وشرس على محمد رمضان بعد إعلانه ما سيفعله في الإمارات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم حاد وشرس من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلانه لإحياء حفل غنائي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت الانتقادات نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب وصفها البعض بالإبادة الجماعية، حيث كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "حرام عليك الناس بيموتوا في غزة وانت رايح تغني"، وقال آخر: "معندكش دم اتقي الله".

ونشر محمد رمضان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الملصق الدعائي للحفل، الذي يقام في نادي شاطئ السعديات.

ويأتي الإعلان عن الحفل بعد ساعات من قيام محمد رمضان بالتعليق على موجة انتقادات تعرض لها، بسبب عدم تعليقه على أحداث غزة، ونشره فيديوهات من حفلاته.