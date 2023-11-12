سهر الصايغ تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 08:50 مساءً - طمأنت الفنانة سهر الصايغ الجمهور على حالتها الصحية، بعدما تعرضت لحادث سير، وأثارت قلق الجمهور عليها بعد نشرها صور السيارة التي تعرضت لضرر كبير.

وقالت سهر الصايغ .. الحمد لله أنا بخير وزي الفل ومفيش أي حاجة، الفكرة في الخضة اللي اتخضتها وكنت بالليل.

وأردفت سهر الصايغ: استوقفتني جدعنة الناس جدًا، ربنا يبارك لهم كتر خيرهم، والحمد لله على كل شيء.

الجدير بالذكر أن سهر الصايغ وجهت رسالة شكر لجميع مَن ساعدها إثر تعرضها لحادث سير، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق.. قدر الله وما شاء فعل.. مش ده المهم.

وتابعت: المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال.. أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال.. شالوا العربيه حرفيًا وما سبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدًا وكتر ألف خيركم.. حقيقي مصر فيها رجالة.

وشاركت سهر الصايغ في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل بابا المجال مع الفنان مصطفى شعبان، وجسدت خلاله دور فتاة تدعى ناهيا، وشاركهما العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، عارفة عبد الرسول، محمد نجاتي، محمود حافظ، سما إبراهيم، محمد رضوان، هبة حسن.