وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 08:50 مساءً - توفي اليوم الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، عن عمر ناهز 88 عاما.

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد البنوك في الإسكندرية.

أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية. فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي).

من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).